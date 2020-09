De volta a partir de hoje ao Palácio Guanabara — agora como secretário de Planejamento —, o ex-chefe da Casa Civil e Governança, José Luís Cardoso Zamith, marcará um divisor de águas na gestão do governador interino Cláudio Castro. Com perfil técnico e pouco político, Zamith vai retomar o trabalho de modernização da máquina estadual.

Ele acompanhava de perto as medidas que interferiam no cumprimento das metas do Regime de Recuperação Fiscal e tocava projetos para viabilizar melhorias para agentes de Segurança.

Integrantes do Executivo frisam que o agora secretário de Planejamento vai voltar a focar na parte de gestão e corte de despesas, que, segundo eles, “andava esquecida”. Também ficará sob responsabilidade do titular da pasta todas as ações relativas ao funcionalismo.

Quando iniciou no comando da Casa Civil, Zamith defendia um PDV no estado. Mas, após estudos, desistiu. Ele avaliou, que, naquele cenário, não haveria vantagens.



Saída ocorreu em setembro de 2019



O atual secretário de Planejamento, Bruno Schettini, será subsecretário da pasta, além de braço direito de Zamith (com quem trabalhou anteriormente na Casa Civil e Governança).

O ex-secretário da Casa Civil saiu em setembro do ano passado da equipe do governo fluminense, depois de o governador afastado Wilson Witzel sondar para o cargo o político André Moura — que hoje é o titular da pasta, e responsável pelas articulações do Executivo na Alerj.

Zamith, que também era amigo de Witzel (eles se conheceram quando serviram à Marinha), decidiu então se desligar do governo na ocasião.

Ao sair, escreveu uma carta, afirmando que atuou como um ‘CEO’ durante sua gestão. A nomeação dele sairá hoje no Diário Oficial.