Publicado 17/10/2020 18:32 | Atualizado 17/10/2020 19:38

O atendimento presencial na agência do Rioprevidência localizada em São Cristóvão (Posto PMERJ) será retomado a partir de segunda-feira, dia 19 de outubro. O serviço será apenas para aqueles que fizeram o pré-agendamento pelo site da autarquia. Por conta da pandemia, a unidade funcionará em esquema especial, das 10h30 às 15h30.

As agências Centro e Niterói já estão funcionando com o mesmo sistema de agendamento. Vale lembrar que somente dois serviços estão sendo fornecidos de forma presencial: a concessão de aposentadoria e o restabelecimento de benefícios (por falta de recenseamento ou de recadastramento).



Os demais serviços estão sendo disponibilizados de forma virtual e pelo Fale Conosco. O agendamento para o atendimento presencial deve ser feito pelo site do Rioprevidência: https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/AgendamentoOnline/index.htm.



Contato telefônico



Em paralelo, o Rioprevidência está entrando em contato telefônico com os segurados que já solicitaram pela internet o serviço de habilitação à pensão, para agendar o atendimento presencial e, assim, realizar a conferência de toda a documentação original pertinente.



Na quarta-feira (21), a agência Bangu será reaberta com o mesmo horário de funcionamento, das 10h30 às 15h30, e com atendimento exclusivo aos pré-agendados.



Segundo o Rioprevidência, os protocolos de segurança para combate à covid-19 serão realizados nos postos: a aferição de temperatura corporal na entrada da agência, e medidas que evitam aglomerações.



Serviços:



- Fale Conosco (https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Contato/FaleConosco/index.htm)



- Chat On line (https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Contato/ChatOnline/index.htm)



- Habilitação à Pensão por morte (https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/HabilitacaoPensao/index.htm)



-Agendamento Online para atendimento presencial (https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/AgendamentoOnline/index.htm)