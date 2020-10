Ministro presidente do STF, Luiz Fux, receberá grupo que se mobiliza em defesa dos royalties do Estado do Rio Fellipe Sampaio / STF

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 20/10/2020 19:37 | Atualizado 20/10/2020 20:32

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, receberá na próxima terça-feira (27 de outubro) uma comissão formada por parlamentares do Rio de Janeiro que se mobilizam em defesa dos royalties para o estado , além do governador em exercício, Cláudio Castro. O ministro respondeu nesta terça-feira (20) ao e-mail do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), confirmando a data da reunião.

A tentativa dessa comissão - também composta por reitores de universidades e demais setores da sociedade - é conseguir fazer com que o Supremo adie o julgamento da ação que discute a Lei 12.734 de 2012.

A norma mudou a partilha dos royalties do petróleo explorado em estados e municípios, prevendo regras mais igualitárias entre produtores e não produtores. À época, o Rio apresentou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4917 contra a lei, conseguindo, em 2013, uma liminar favorável proferida pela ministra Cármen Lúcia.

Desde então, os efeitos da lei estão suspensos. Mas, agora, a Corte dará a palavra final em julgamento por todo o colegiado de ministros.

Empresários

A Firjan e a Fecomércio também participaram da reunião que ocorreu ontem em prol dos royalties, e que sacramentou uma mobilização de parlamentares estaduais, governo e universidades. No entanto, a presença de empresários no encontro com Fux ainda não está confirmada.