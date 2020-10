Em setembro, categorias fizeram manifestação contra a reforma e projeções com frases que rebatem o governo Divulgação/Fosperj

Por O Dia

Além do ato que farão nesta quarta-feira no Centro do Rio de Janeiro - mais precisamente na Candelária -, a partir das 16h, contra a reforma administrativa, os servidores públicos estaduais vão investir em projeções em edifícios. A campanha, do Fórum Permanente dos Servidores do Estado (Fosperj), terá exibição de frases como "Não caia em Fake News" e "Servidor não é parasita".

As projeções de hoje serão em prédios nos bairros do Humaitá e Copacabana, na Zona Sul. Em 30 de setembro, também houve manifestação no Centro seguida de projeções no Humaitá.

O ato desta quarta-feira é parte de uma mobilização nacional contra a PEC 32, que reformula o setor público. Entre diversos pontos, a proposta acaba com a estabilidade de futuros servidores e extingue benefícios, como licença prêmio e adicionais por tempo de serviço.

O projeto do governo federal alcança estados, municípios e União e pode sair do papel já em 2021