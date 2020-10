Cláudio Castro aproveita aproximação com Bolsonaro para acelerar agenda econômica do Rio Alan Santos/PR

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 17:57 | Atualizado 28/10/2020 19:22

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, para iniciar uma agenda de trabalhos. Castro pediu a Bolsonaro a prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Rio, além da articulação do governo federal com o Congresso para aprovar o PLP 101/20. O projeto prevê auxílio financeiro a estados e municípios, e também muda as bases do acordo de recuperação: aumenta de 6 para 10 anos a vigência do RRF.



"Apesar de ter ajudado muito o estado nos últimos anos, o Rio não está preparado para a próxima fase do RRF (Regime de Recuperação Fiscal). Pedi ajuda ao presidente Jair Bolsonaro na aprovação do PLP 101/20, que está na Câmara. Hoje, esta é a grande possibilidade de salvação do Rio de Janeiro e de outros estados que estão em situações delicadas. O presidente está sensível ao tema e tem interesse que todos possam adequar suas questões fiscais", declarou o governador interino.