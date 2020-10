Obras públicas serão tema de debate virtual Divulgação/IEEA

'Desafios e solução na Engenharia Pública'. Esse é o tema do Webinar em comemoração aos 30 anos de existência do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA). O seminário virtual, elaborado para debater assuntos referentes a engenharia e arquitetura pública, acontecerá entre os dias 3 e 6 de novembro, das 10h às 12h.



Temas como Segurança Hídrica; Urbanização de Favela, levando em conta o papel social do profissional de arquitetura; Métodos preventivos para acidentes geológicos são alguns dos tópicos que serão abordados. As Câmaras de Arbitragem também ganharão destaque.

Os procuradores Bruno Dias e Thiago Araújo prometem elucidar o tema para que os técnicos em engenharia e arquitetura percebam como as tais câmaras poderão ser grandes aliadas do serviço publico.

Interessados em participar do evento devem acessar a página www.ieea.rj.gov.br.