Publicado 09/11/2020 17:11

A Prefeitura de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira o edital do concurso público para provimento de 301 vagas (e cadastro reserva) para professores da rede municipal de ensino. As inscrições começaram também hoje (dia 9) e vão até as 12h (meio-dia) de 4 de dezembro pelo endereço eletrônico http://www.institutoaocp.org.br/, informou a prefeitura.