Publicado 10/11/2020 13:55

Os docentes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) têm uma nova oportunidade para realizar pós-graduação Lato Sensu ofertada pelo Ministério da Educação (MEC). Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes na especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, promovida em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).



Podem se candidatar os professores com diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento e que atuam nas disciplinas técnicas dos cursos de educação profissional e tecnológica. Para se candidatar, os docentes devem procurar a direção da unidade escolar em que leciona até o dia 19 de novembro.



“O objetivo do curso é trabalhar as questões pedagógicas para quem atua na educação profissional e não tem essa formação pedagógica, tem apenas o conhecimento técnico. A oportunidade vem agregar ainda o currículo de nossos profissionais, considerando que ele promove a educação a distância como estratégia educativa” destaca o presidente da Faetec, Jose Carlos Gomes.



O curso de pós-graduação, com duração de 12 meses, tem o objetivo de estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a Educação Tecnológica e promover a Educação a Distância como estratégia educativa. Oferecido na modalidade a distância, a especialização conta com aulas teóricas, atividades práticas, avaliações e defesa de Trabalho Final de Curso.



“Aos que atendem os pré-requisitos, não deixem de abraçar essa oportunidade, pois é uma porta aberta que oferece aprendizado e crescimento profissional contínuo. Dessa forma, completamos ainda mais o currículo dos profissionais que atuam na Rede e fortalecemos a Fundação”, completou a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Isabel de Castro.



Os polos com oportunidades abertas são em Niterói, Nova Iguaçu e São Fidélis, onde serão aplicadas as atividades avaliativas de forma presencial. A especialização tem carga horária total de 460 horas e faz parte do Programa Novos Caminhos, do MEC.