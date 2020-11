Quartel Central do Corpo de Bombeiros do Rio Divulgação/Governo do Estado

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 13:39

Mais de 500 bombeiros militares cedidos a outros órgãos do Estado do Rio de Janeiro terão que voltar para a corporação. A 'convocação' dos agentes foi publicada no Diário Oficial na quinta-feira, em ato assinado pelo governador em exercício Cláudio Castro, que determinou (a partir de ontem) que todos se apresentassem em 48 horas ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Praça da República, Centro do Rio.

A determinação de Cláudio Castro está no Decreto 47.356, que cancela "a cessão de militares do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro aos Órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, bem como demais Autarquias e Organizações pertencentes às diversas esferas administrativas (Municipal, Estadual e Federal)".

Todos os bombeiros militares cedidos estão listados na mesma publicação. De acordo com o decreto, o não cumprimento do procedimento sujeitará o militar às sanções administrativas previstas em lei.