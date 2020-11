Jorge Felippe é considerado 'candidato natural' à presidência Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/11/2020 12:47 | Atualizado 18/11/2020 13:50

Se para a cadeira de prefeito do Rio a eleição ainda não terminou, na Câmara Municipal o resultado da votação de domingo já está gerando movimentação na Casa. E o futuro da presidência do Legislativo carioca não está definido, ao contrário do que ocorreu nos últimos anos.

O atual presidente, Jorge Felippe (DEM), que foi reeleito, é praticamente ‘candidato natural’ ao posto: desde 2009 o vereador comanda a Câmara do Rio. E continua sendo um nome forte apontado por seus pares para continuar no cargo.

Publicidade

Felippe, da mesma sigla de Eduardo Paes (o DEM), não só esteve no mesmo grupo político que o ex-prefeito durante toda a sua gestão, como depois teve um bom diálogo também com Marcelo Crivella (Republicanos).

No entanto, nos bastidores, a avaliação é que, com uma renovação dos quadros na Câmara dos Vereadores , alguns novos nomes podem tentar ocupar a cadeira da presidência do Palácio Pedro Ernesto. Com isso, um cenário diferente nas relações entre o Legislativo e o Executivo do Rio poderá ser desenhado.