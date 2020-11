Medida é para alcançar funcionários de todos os hospitais do Rio Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:36

Em meio ao aumento de novos casos de covid-19, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota nesta quinta-feira uma proposta que determina a testagem em massa para servidores e trabalhadores da saúde que trabalham nos hospitais públicos e privados.



A medida tem o objetivo de verificar o contágio pelo coronavírus entre os profissionais, observando os que possuem anticorpos e os que podem estar infectados de forma assintomática.



O texto é de autoria da deputada Alana Passos (PSL) e se estende aos profissionais que não exercem as atividades-fim na Saúde, ou seja, todos que atuam presencialmente nas unidades em outras funções, como área administrativa, limpeza, segurança, entre outros.



"O projeto traz um direito fundamental de todos, e é básico testarmos quem está na linha de frente, ainda mais com o aumento de infectados no estado. É uma medida que pode preservar a vida dos próprios trabalhadores, de seus familiares e de toda a população, considerando que muitos podem ser assintomáticos", argumenta Alana Passos.