Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/11/2020 12:54 | Atualizado 21/11/2020 14:01

Diferente do que ocorreu nos últimos anos, agora o funcionalismo estadual passa a ter certeza sobre da data de pagamento do 13º salário (em 15 de dezembro) antes dos servidores municipais do Rio. A crise financeira que assolou o estado fluminense em um passado recente gerou incertezas sobre a garantia do abono a partir de dezembro de 2015. Mas, na capital, essa apreensão começou só no fim de 2019, quando houve atraso no depósito em meio a arrestos no caixa da prefeitura.

Este ano, diante da demora do governo carioca em divulgar o calendário de pagamento do abono, a preocupação das categorias só aumenta. O maior receio é de que essa obrigação só seja honrada no ano que vem.

Como a coluna informou na última quarta-feira, não há data prevista para o depósito. O município pretendia antecipar royalties para reforçar o caixa e ter dinheiro para quitar a gratificação. A operação foi barrada pelo TCM e, até agora, não há sinal do 13º.



Cobrança de data foi feita durante ato



A prefeitura informou que “trabalha para realizar o pagamento” até dezembro, dentro do calendário previsto na legislação. E não divulgou ainda uma data.

A imprevisibilidade, aliás, foi motivo de queixa dos professores e demais servidores da Educação. Na última quarta-feira, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe RJ) realizou um ato simbólico em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, e cobrou a confirmação de uma data de pagamento da gratificação natalina do funcionalismo carioca.

Enquanto isso, além de o governo estadual já ter anunciado o calendário, a União pagará em breve o 13º de mais de 1 milhão de seus servidores ativos, aposentados e pensionistas. O depósito sairá em 1º de dezembro.