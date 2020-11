Cláudio Castro está deixando sua 'marca' para mostrar um 'novo governo' Rafael Campos

Por O Dia

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, está dando continuidade às mudanças que prometeu em seu governo e trocou, nesta terça-feira, o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, como já era esperado . Nelson Furtado será o novo secretário da pasta, que tinha no comando o procurador do Estado Marcelo Lopes.

Castro queria escolher para a pasta de Desenvolvimento Econômico um nome da área e com conhecimento em economia fluminense. Furtado é doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais - pela Coppe/UFRJ - e possui mestrados em Geologia, também pela UFRJ, e pelo Centre National de la Recherche Scientifique, na França, além de especialização em Química pela PUC-RJ.

Ele já teve passagem no governo fluminense, com atuação na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Faperj, e também coordenou o Programa Rio Biodiesel.



"O trabalho de coordenar as ações que impulsionem o desenvolvimento do estado é fundamental, principalmente no momento atual em que estamos buscando retomar o rumo do crescimento após a maior crise já vivida por nossa geração", disse Castro.