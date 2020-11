Por O Dia

Publicado 24/11/2020 20:06

É inconstitucional a lei do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do Legislativo, que autorizava o governo fluminense a suspender, por quatro meses (120 dias), a cobrança dos empréstimos consignados de servidores. A norma também impedia a incidência de juros e multa durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.