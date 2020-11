O Previ-Rio administra o fundo previdenciário de servidores Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 22:30

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio), vai depositar nesta sexta-feira (27) mais um lote de benefícios assistenciais.

Serão pagos 7 créditos de Auxílio-Funeral de dependente, no valor de R$ 8.790,82, 2 créditos de Auxílio-Adoção, no valor de R$ 6.711,74, 2674 créditos de Auxílio-Creche, no valor de R$ 723.129,82, 41 créditos de Auxílio-Natalidade, no valor de R$ 17.199,09, além de 1 crédito de Auxílio-Adoção, no valor de R$ 3.102,48.



Os auxílios são para servidores ativos, pensionistas e aposentados, e podem ser solicitados na página do Instituto (http://previ.rio).