Palácio Guanabara - Sede do Governo Estadual do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/11/2020 15:15 | Atualizado 30/11/2020 15:30

O funcionalismo estadual do Rio recebe nesta terça-feira (1° de dezembro) o salário de novembro. O pagamento antecipado, no valor total líquido de 1,82 bilhão, foi anunciado em 11 de novembro pelo governador em exercício, Cláudio Castro.



No próximo dia 15, o governo estadual vai quitar o 13° salário integral dos 467.647 servidores fluminenses (incluindo aposentados e pensionistas).



O Palácio Guanabara informou hoje que, com esses pagamentos, serão três folhas salariais pagas em 30 dias (incluindo os vencimentos de outubro, quitados em novembro), injetando mais de R$ 6 bilhões na economia fluminense.