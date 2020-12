Pedro Paulo relatou o Regime de Recuperação Fiscal e é ex-Casa Civil de Paes Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:34 | Atualizado 30/11/2020 19:34

O deputado federal Pedro Paulo (DEM) e braço-direito do prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) comandará a Secretaria Municipal de Fazenda do Rio. Ele e Paes confirmaram a informação na tarde desta segunda-feira, diferentemente do que ele havia dito antes

O parlamentar não informou se participaria do governo Paes e disse: "Fui eleito para ser deputado federal e estou feliz na Câmara".

Pedro Paulo foi secretário da Casa Civil de Paes. Na Câmara Federal, foi relator do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - acordo financeiro que ajudou o Estado do Rio - e, agora, aguarda a votação de um projeto importante para todos os estados: o PLP 101/20, que prevê nova renegociação dívidas dos entes federados com a União.