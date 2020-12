Eduardo Paes almoçará agora com Cláudio Castro e aproveitará para debater alguns projetos em parceria com o governo estadual Luciano Belford/Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 01/12/2020 12:28 | Atualizado 01/12/2020 18:41

O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) quer a atuação conjunta dos agentes da Guarda Municipal com a Polícia Militar do Estado do Rio para melhorar a segurança da capital fluminense. Paes disse à coluna que tratará desse e de outros assuntos com governador em exercício, Cláudio Castro, já nesta tarde.

"Sim, sim. Vou almoçar com o governador Cláudio Castro hoje, e vou tratar desse assunto também, e de muitas coisas", respondeu o democrata ao ser questionado se planeja algum projeto em parceria com a corporação estadual.

Para Paes, diante da situação da cidade, é preciso que o município também entre para reforçar a segurança nos bairros: "Tem que ter parceria do município".

"A gente tinha no meu outro governo as unidades de ordem pública... A ideia é trabalhar em conjunto, mas, na época, trocava tanto chefe da Polícia Militar que a coisa não andava. Eu espero que agora tenha mais estabilidade", declarou.