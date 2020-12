Ações serão apresentadas no Judiciário fluminense Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

A Justiça do Rio vai receber, nas próximas semanas, uma 'enxurrada' de ações de entidades de servidores do Rio para a prefeitura pagar o 13º salário. É o que afirmam as categorias. A intenção do funcionalismo é esperar até o dia 20 de dezembro. Se o crédito não sair, pedidos serão apresentados no Judiciário.

Há algumas semanas, o corpo jurídico do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe), também afirmou aos professores que, se o depósito da gratificação não for feito até o dia 20, entrará na Justiça e pedirá o arresto das contas municipais.

Os servidores da Educação, aliás, fizeram um ato “em defesa da vida” no mês passado, em frente à sede da prefeitura, cobrando o pagamento do 13º salário.

A prefeitura informou, por meio de nota, que trabalha para pagar o 13º até dezembro, conforme a legislação.