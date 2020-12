Ferreirinha admitiu que enfrentará um enorme desafio pela frente Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/12/2020 16:59 | Atualizado 03/12/2020 17:01

"A educação é a minha paixão de vida e foi o que me motivou a entrar na vida pública". Assim o deputado estadual e futuro secretário de Educação do Município do Rio, Renan Ferreirinha (PSB), descreve sua relação com o tema.

Ferreirinha lembrou que a pandemia da covid-19 está afetando o ensino para as crianças e jovens do país, especialmente na rede pública. E admitiu que enfrentará um desafio.

"O desafio que vem pela frente é enorme. A pandemia atrapalhou o ano letivo e prejudicou bastante a aprendizagem dos alunos, que deve ser nosso foco central. E ainda temos uma grave crise financeira na Prefeitura. O ano de 2021 será um dos mais cruciais na história da educação do Rio".