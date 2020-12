Por O Dia

04/12/2020 12:42

O atual governo do Município do Rio de Janeiro divulgou uma nota, nesta sexta-feira, afirmando não reconhecer o déficit de R$ 10 bilhões para 2021, apontado pela equipe do prefeito eleito, Eduardo Paes, na última quarta-feira . As projeções feitas por integrantes da administração de Paes têm como base dados do Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ)