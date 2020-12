Pedro Paulo se reuniu com o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e sua equipe (Itanielson Cruz e Priscila Santana) Reprodução/Instagram

Por PALOMA SAVEDRA

O futuro secretário de Fazenda e Planejamento do governo Paes, Pedro Paulo, se reuniu hoje com o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e demais integrantes da equipe do órgão federal. Na pauta, as medidas para recuperar a cidade do Rio de Janeiro e também o PLP 101/20 - projeto de lei complementar de autoria do parlamentar, que prevê uma nova renegociação de dívidas dos estados e municípios com a União.

Deputado federal pelo DEM, Pedro Paulo já havia dito, na última semana, que iria esses dias a Brasília para tratar de temas do interesse do governo carioca e também do Estado do Rio ( que aguarda a aprovação do PLP 101 e, assim, ter mais 10 anos de recuperação fiscal ).

O parlamentar ressaltou que a proposta pode ser votada ainda nesta quarta-feira na Câmara: "Acabei de ter uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, para falar de dois assuntos. Primeiro, o meu PLP 101, que ajuda estados e municípios, e que está hoje na pauta do Congresso Nacional".

"Segundo assunto: Rio de Janeiro. Como futuro secretario d fazenda, todo trabalho que será iniciado aqui para que a gente possa recuperar as finanças da cidade. E recuperar as finanças significa investir em saúde e educação e botar a cidade para frente", declarou o deputado.