'É absurdo que Crivella queira legitimar a prática dos Guardiões', diz Tarcísio Motta

Vereador do Psol e Cesar Maia (DEM) apresentaram projeto para sustar decreto do prefeito, publicado ontem no DO, que proíbe servidores de fazerem críticas públicas ao governo

Publicado há 16 horas