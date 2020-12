Integrantes da comissão se reunirão na sexta-feira Thiago Lontra

Amanhã, o presidente da CPI do Rioprevidência (instalada na Alerj), Flávio Serafini (Psol), se reunirá com os integrantes do colegiado para apresentar seu relatório final. Entre as medidas, o parlamentar vai propor ações que resguardam o funcionalismo.



Vice-presidente da comissão, o deputado Alexandre Freitas (Novo-RJ) apresentará um documento alternativo propondo uma reforma previdenciária para acabar com o déficit estrutural do fundo.

Segundo o documento, o Rioprevidência é insustentável financeiramente por causa do crescimento descontrolado das despesas com inativos e pensionistas. Ele afirma que, hoje, os gastos consomem um terço das receitas do estado, comprometendo despesas com serviços à população