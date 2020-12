Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público passou a realizar debates e lançar estudos antes da pandemia Daniel Cardoso/ Divulgação Unacon

Por O Dia

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) promove uma live nesta quinta-feira com o tema 'A covid-19 reduz a necessidade de serviços públicos?'. Os debatedores que vão participar do evento virtual são os economistas Luiza Nassif Pires e Giliad de Sousa Silva.

Luiza é pesquisadora associada do Levy Economics Institute of Bard College – grupo de reflexão de Nova York – e tem se dedicado a estudos sobre a vulnerabilidade da população brasileira durante a pandemia. Ela é economista e matemática pela UFRJ, e concluiu mestrado em Economia pela New School for Social Research.

Giliad de Sousa Silva é professor adjunto a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Economia pela UFRGS.

Parlamentares integrantes da frente e pesquisadores acadêmicos especialistas no setor público serão os convidados.