Deputado federal Israel Batista discutiu a PEC 32 em live realizada nesta quarta-feira Ricardo Botelho/ Fonacate

Por PALOMA SAVEDRA

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), criada em 2019 no Parlamento, em Brasília, o deputado Israel Batista (PV/DF) participou de uma live nesta quarta-feira, e discutiu alguns temas de interesse do funcionalismo. A reforma administrativa (PEC 32), entregue em setembro pelo governo federal ao Congresso, foi um dos assuntos debatidos no evento - promovido pela Agência dos servidores.

Para o parlamentar, o texto demonstra "uma má vontade" do governo com os servidores. "Ela é impregnada de preconceito e discriminação pelo funcionalismo. Foi proposta por um governo que nunca disfarçou a má vontade pelo servidor público e o trata como adversário", declarou.

Publicidade

"A PEC 32 identifica na estabilidade a causa para o mau serviço público. Ora Paulo Guedes (ministro da Economia) fala em poupar 300 milhões, ora em 800 milhões de reais. Ela não é baseada em dados, mas em dogmas", afirmou Batista.