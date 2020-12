Presidente da Câmara, Jorge Felippe assumiu a Prefeitura do Rio interinamente a partir desta terça-feira Renan Olaz/CMRJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/12/2020 21:55 | Atualizado 23/12/2020 00:17

Com a tarefa de comandar o Município do Rio de Janeiro no apagar das luzes de 2020, o prefeito em exercício, Jorge Felippe (DEM), foca na questão econômica da cidade ( que ele considera catastrófica ) e no enfrentamento à pandemia da covid-19. À coluna, o presidente da Câmara de Vereadores disse que pretende se reunir nesta quarta-feira com o governador interino, Cláudio Castro, para tratar do combate ao coronavírus.

A ideia é estabelecer medidas restritivas, com apoio do Estado do Rio, mas desde que essas ações não afetem a atividade econômica, ressaltou o parlamentar.

Felippe já participou nesta terça-feira de 10 reuniões com secretários do atual governo e com os futuros chefes das pastas municipais do governo de Eduardo Paes. Ele contou que esteve com Daniel Soranz, titular da pasta da Saúde de Paes, com a ex-secretária de Saúde, Ana Bush, e também com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde.

"Também reuni todos os órgãos da prefeitura para discutir a questão do Réveillon, e amanhã vou procurar o Cláudio Castro. O Réveillon em si já está suspenso, vou conversar com ele sobre as nossas preocupações, e sobre a necessidade de medidas mais restritivas, sem afetar a atividade econômica. Vou ouvir o governador e seu secretário de Saúde", declarou o parlamentar.



Felippe acrescentou que as eventuais novas ações serão "fruto de um entendimento com os demais entes federativos": "Porque não adianta a prefeitura tomar medida restritiva se não tem poder e capacidade de fiscalização. Mas certamente vamos tomar algumas medidas".

O prefeito em exercício finalizou dizendo que a equipe ficará restrita, nesses dias, aos temas "econômico, servidores e combate à covid".