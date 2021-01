Prefeito Eduardo Paes herdou prefeitura com a folha do 13º salário em aberto Divulgação / Prefeitura do Rio

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/01/2021 06:36

Está nos planos do governo carioca quitar no 1º semestre deste ano o que falta do 13º salário aos servidores. Estão à espera do crédito aqueles que ganham acima de R$ 4 mil.

Aliás, o grave quadro das finanças do Rio levou a Câmara Municipal a criar uma comissão para tratar da recuperação do caixa da cidade. O colegiado será presidido pelo vereador Rafael Freitas (Cidadania).