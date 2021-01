Manifestação ocorrerá a partir de 10h em frente ao Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:29 | Atualizado 12/01/2021 17:36

Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e inspetores da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) estão se mobilizando para um ato nesta quarta-feira, às 10h, em frente ao Palácio Guanabara, pelas progressões e promoções.

Servidores do Degase alegam que as progressões estão congeladas há dois anos. E os inspetores penitenciários afirmam que estão há três anos sem as ascensões na carreira.