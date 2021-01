Profissionais participaram de assembleia nesta terça-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

12/01/2021

Os médicos da Prefeitura do Rio decidiram, por maioria, suspender a greve que a categoria iniciaria nesta quarta-feira na rede municipal de Saúde. Os profissionais fizeram assembleia na noite desta terça-feira para bater o martelo sobre o assunto.

A paralisação seroa em protesto ao atraso do pagamento do salário de dezembro, mas manteria 50% dos atendimentos, principalmente por conta do momento delicado imposto pela pandemia da covid-19.

Profissionais contratados pela empresa RioSaúde e os que são vinculados às Organizações Sociais reclamam que ainda não receberam, e estão aguardando o pagamento até amanhã (quarta-feira), conforme foi sinalizado pelo governo em audiência que ocorreu ontem na Justiça do Trabalho.

Antes da decisão da assembleia, o presidente do SinMed-RJ, Alexandre Telles, ressaltou que, mesmo se houvesse, a paralisação seria feita de uma forma que não prejudicasse o atendimento à população.

"A greve que nós apoiamos é de 50% dos médicos nas atividades habituais, no atendimento normal, mais os outros 50% nas unidades atendendo apenas casos de urgência e emergência", informou.