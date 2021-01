Pesquisa é da Escola Nacional de Administração Pública em parceria com secretaria do Ministério da Economia Divulgação

Publicado 14/01/2021 11:39

Um estudo realizado nos últimos meses pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Ministério da Economia - através da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) - definiu as competências transversais para os servidores públicos e as nove competências essenciais para as lideranças.

Para chegar à definição das competências, a Enap realizou levantamento com 10 países e mapeou mais de 60 competências, informou a Enap. Elas foram adaptadas ao cenário brasileiro e trazem as habilidades, conhecimentos e atitudes (CHA) esperados de um profissional para obter um setor público de alto desempenho.

Presidente da Enap, Diogo Costa disse que esse passo ajudará a orientar a estratégia de capacitação de profissionais pelos órgãos "para que o serviço público brasileiro atenda às demandas de um Estado mais ágil, eficiente, que resulte em valor à sociedade e se alinhe às melhores práticas internacionais".

Com as novas regras para capacitação de servidores, instituídas pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) no Decreto 9.991/2019, as escolas de governo serão responsáveis pelo desenvolvimento dos servidores federais.

Assim, os órgãos e entidades federais devem identificar, todos os anos, as suas necessidades de desenvolvimento, e encaminhar as informações à SGP.

"Temos convicção que o que está sendo apresentado agora é feito para o nosso tempo e terá impacto importante na administração pública", declarou o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart.

24 MIL NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Para o ciclo 2020-2021, foram consolidadas mais de 24 mil necessidades de desenvolvimento de capacitação de servidores públicos de 168 órgãos e entidades federais. Deste total, 59% são necessidades transversais para as quais a Enap já possui ações de desenvolvimento.