Governo estadual reafirmou compromisso na antecipação dos pagamentos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 19:30

Mais de 400 mil servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas recebem nesta quarta-feira (dia 13) o salário de dezembro. O governo fluminense anunciou na semana passada que o depósito seria feito nessa data, ou seja, antes do 10º dia útil (atualmente, o prazo oficial para o depósito).

Em nota, o governador em exercício Cláudio Castro reafirmou os planos de sempre antecipar os pagamentos. E afirmou que, além da obrigação de quitar os salários em dia, a medida ajuda a injetar recursos na economia do estado.

"É obrigação do governo pagar os servidores em dia. Quando é possível antecipar, fazemos como uma maneira de reconhecer toda a dedicação e o empenho do funcionalismo, que é fundamental para que o estado funcione", afirmou Castro.

"Além disso, o dinheiro dos salários é importante para movimentar a engrenagem da economia fluminense nesse momento de pandemia", complementou.



O governo lembrou, em nota, que o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, anunciou a antecipação do crédito desde que assumiu a pasta por cinco meses consecutivos: setembro (competência agosto), outubro (competência setembro), novembro (competência outubro), dezembro (competência novembro) e janeiro de 2021 (competência de dezembro).

O Palácio Guanabara declarou que, "no ápice da crise fiscal ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a projeção era que a partir da folha de julho do ano passado, depositada em agosto, não haveria recursos disponíveis para honrar com as próximas folhas salariais do funcionalismo".