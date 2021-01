Por O Dia

Publicado 14/01/2021 05:00

O governo fluminense abriu diálogo com servidores do Degase e da Secretaria de Administração Penitenciária após ato realizado nesta quarta-feira pelas categorias em frente ao Palácio Guanabara. Os agentes, que reivindicam a liberação das progressões e promoções, entre outras medidas, foram recebidos pelo secretário de Governo, André Lazaroni.

Ficou agendada ainda uma reunião para a próxima segunda-feira entre representantes das carreiras e o titular da pasta. A expectativa é que, no encontro, Lazaroni apresente um posicionamento do governador em exercício Cláudio Castro sobre as pautas.

Os agentes pedem também a substituição de policiais militares por servidores das respectivas carreiras no comando das duas instituições.

O Sind-Degase, sindicato que representa os agentes do departamento, também pleiteia a retirada dos descontos do imposto de renda aplicados sobre os valores do RAS (Regime Adicional de Servilo), assim como é feito para outras categorias da Segurança Pública, como policiais civis e militares.

A entidade também alega que houve "retirada da licença especial, que foi paralisada recentemente pelo Degase através de uma resolução do Secretário Comte Bittencourt".



Presidente do sindicato, João Rodrigues solicitou ainda a presença de Cláudio Castro no encontro de segunda-feira.

"Estamos desde 2019 com as progressões travadas e ainda seguimos com o desconto indevido no RAS. Além disso, estamos impedidos agora de gozar nossa licença especial, um direito previsto em lei. São muitas as questões que precisam ser resolvidas. E esperamos que o governador também esteja presente na reunião de segunda-feira, prestigiando as categorias com soluções através do diálogo", concluiu João Rodrigues.

ATO TEVE 200 PARTICIPANTES



O ato público teve a participação de cerca de 200 servidores do Degase e da Seap, que ocuparam a Rua Pinheiro Machado.