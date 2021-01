Secretário Pedro Paulo avaliou vetos do presidente à Lei 178 Luciano Belford

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 15/01/2021 05:25

A Lei 178/20, sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, não só remodela o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) como prevê ainda uma nova renegociação de dívidas dos estados e municípios com a União. Para o autor da norma, deputado federal licenciado Pedro Paulo (DEM) — hoje, secretário municipal de Fazenda —, a Presidência estabeleceu novo marco no caminho da recuperação fiscal no Brasil.

No entanto, a sanção veio com vetos. Pedro Paulo comentou que alguns deles “afetam pontos cruciais do programa”: “Foram dois integrais e quatro parciais. Um deles foi o artigo que permitia a suspensão de pagamentos de dívidas com organismos multilaterais já em 2021, afetando diretamente a cidade do Rio”.

Valor da dívida do Rio é um terço da folha de pagamento

A questão da renegociação da dívida é fundamental para o governo carioca, que acumula R$ 509 milhões em débitos. O número representa um terço de uma folha de pagamento. Vale lembrar que, este ano, o município tem que quitar 15 folhas.

O secretário disse que vai trabalhar com o governo federal e o Tesouro “na busca de um entendimento para aprovação destes pontos no Congresso”.