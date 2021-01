Capacitação foi fruto de articulação entre Degase, Ministério Público e Defensoria Pública Divulgação/Degase

Publicado 15/01/2021 16:39

Agentes que operam o Sistema de Identificação e Informação de Adolescentes (Siiad) nas unidades de acolhimento do Degase (Ilha do Governador e Niterói) receberam uma nova capacitação. Os funcionários foram treinados para lidar com o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), novo programa implementado no órgão.



Essa atualização, tanto do programa quanto dos operadores, tem como objetivo prestar um melhor serviço na rotina de atendimento aos jovens apreendidos e foi fruto de uma articulação entre Degase e integrantes do sistema de garantia de direitos - Ministério Público do Estado e Defensoria Pública.

O Degase ressalta que, "com a nova função, será possível relacionar os adolescentes, que estão ou estiveram em situação de acolhimento, e o período em que estiveram".

INICIATIVA DO MP

O NAI surge da iniciativa do MP para que se tenha registro dos adolescentes que foram apreendidos e que, por algum motivo, não deram entrada no Departamento - seja por improcedência do pedido, ou por aplicação de medida mais branda, que não a internação e semiliberdade.



De acordo com o Degase, a proposta do Sistema de Garantias é "acautelar os jovens em local seguro e mais adequado, enquanto aguardam a oitiva com o Judiciário e a decisão do juízo acerca de possível execução de alguma medida socioeducativa".

Antes, essa espera muitas vezes era feita nas próprias delegacias, onde o fluxo de apreensões é muito significante.

Para o diretor-geral do Degase, Márcio Rocha, a capacitação dos operadores vai oportunizar o cadastramento do jovem no Núcleo de Atendimento Integrado, enquanto aguarda a medida socioeducativa.

"Este acolhimento em unidades do Degase já vem sendo praticado, tirando o jovem de situações vulneráveis no processo de apreensão. Com a aba já disponível no sistema teremos como saber de forma online em que unidade o adolescente está aguardando a medida socioeducativa", declarou Rocha.