Cláudio Castro se reuniu com bancada federal no Palácio Rafael Campos/Divulgação Governo do Estado

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/01/2021 05:45

O governador em exercício Cláudio Castro deu um passo ontem numa possível aliança com Arthur Lira (PP-AL), candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, à presidência da Câmara. Castro recebeu Lira e parlamentares da bancada fluminense e, entre diversos assuntos, também reforçou que o tema dos royalties será a pauta principal do Rio nos próximos meses.



Castro quer apoio dos deputados para encontrar uma solução política entre os estados a fim de evitar a mudança na partilha dos royalties e participações especiais do petróleo.



O governo fluminense já conseguiu o adiamento do julgamento do assunto pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a saída é puramente pela articulação com governadores e parlamentares em Brasília.