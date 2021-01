Interessados devem se inscrever na segunda e na terça-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 17:16 | Atualizado 22/01/2021 17:17

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (Semas) contratará profissionais 248 vagas temporárias de níveis fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.150 e R$ 3 mil. As inscrições devem ser feitas na próxima segunda-feira (25) e também na terça-feira (26).



Os candidatos devem se inscrever pelo site da secretaria (novaiguacu.rj.gov.br/semas), clicar no campo 'Processo Seletivo Simplificado' e preencher formulário de inscrição on-line.

Todos deverão anexar seus currículos e documentos, que serão avaliados no processo seletivo, composto por uma análise de títulos. O valor máximo desta etapa será de 100 pontos.



Serão levados em consideração a experiência profissional, capacitações, diplomas e, em alguns casos, trabalhos voluntários. O resultado final está previsto para o dia 22 de fevereiro.

Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação do vínculo por mais 12 meses.