Presidente da autarquia enviou ofício à empresa para evitar que funcionalismo fique sem cobertura do plano Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/01/2021 05:20

A Assim ainda não respondeu ao ofício enviado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio) para a prorrogação, por mais 6 meses, do contrato de plano de saúde do funcionalismo municipal.



A autarquia fez a solicitação para garantir a cobertura aos servidores do Rio, já que o prazo do contrato termina no próximo dia 31. A presidente do Previ-Rio, Melissa Garrido, ressaltou, em entrevista à coluna no dia 17 , que a prioridade será manter o serviço para as categorias até que seja feito novo credenciamento.

Ela assumiu o órgão e tomou conhecimento do prazo exíguo e logo fez a proposta para a empresa, comunicando também o Ministério Público. "Hoje a gente tem mais de 150 mil vidas. Não podemos deixar os servidores sem o plano, ainda mais no meio de uma pandemia", frisou.