Agentes do Degase e Seap fizeram ontem ato conjunto em frente ao Palácio Guanabara neste mês. Nesta quarta, será na Seeduc Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 18:37 | Atualizado 26/01/2021 18:38

Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) farão ato nesta quarta-feira, a partir de 10h, em frente à Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc). Essa será a segunda manifestação da categoria neste mês pelas progressões na carreira, aumento do auxílio-alimentação, fim do desconto do RAS (hora extra da área da segurança) e liberação da licença-prêmio.



O ato é organizado pelo sindicato da categoria (Sind-Degase). Os agentes tomaram a decisão de fazer essa nova mobilização após reunião que diretores do Sind-Degase tiveram nesta segunda-feira com o secretário de Governo, André Lazaroni. O titular da pasta também recebeu diretores do SindSistema.

Segundo o Sind-Degase, no encontro, o governo reafirmou um posicionamento que não atenderá às solicitações feitas pelos servidores do Degase e também da Seap.



O Degase fez a primeira manifestação, em frente ao Palácio Guanabara, juntamente com o SindSistema, da Seap, para liberação das progressões, que estão em atraso desde 2019 para o Degase, e desde 2018 para a Seap.