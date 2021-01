Prefeitura de São Gonçalo quer antecipar salários de servidores sempre que houver fluxo de caixa Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:14 | Atualizado 28/01/2021 17:40

A Prefeitura de São Gonçalo vai antecipar o pagamento dos salários de janeiro aos servidores. O depósito, que seria feito no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, será realizado nesta sexta-feira (dia 29 de janeiro).

O crédito alcançará, ao todo, 11.948 vínculos de pessoas, entre funcionários ativos, aposentados e pensionistas. De acordo com a prefeitura, o valor bruto da folha é de cerca R$ 17 milhões.

Secretário de Fazenda do município, Pedro Luciano sinalizou que a antecipação poderá ser uma prática do atual governo, ressaltando que essa é uma diretriz do atual prefeito da cidade, Capitão Nelson.

"Por determinação do prefeito Capitão Nelson, o objetivo é prestigiar o servidor e, sempre que possível, não postergar o pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte. A Fazenda está trabalhando e empenhando todos os esforços para manter essa possibilidade em termos financeiros", declarou o titular da pasta.