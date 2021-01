Instituição pode desligar 5 mil funcionários Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Bancários do Banco do Brasil realizarão nesta sexta-feira, 29 de janeiro, um dia de paralisação em todo o país em protesto contra a reestruturação prometida na instituição financeira. O Sindicato dos Bancários Rio aderiu à mobilização e organiza um ato a partir de meio-dia, em frente à Agência Rio Branco do Banco do Brasil, na esquina da Av. Rio Branco com a Rua da Assembleia, no Centro da cidade.



A entidade planeja atividades para chamar a atenção da população para “a ameaça que recai sobre o maior banco público do país”, informou em nota.



O sindicato lembrou que, emm 11 de janeiro, os funcionários do banco "foram recebidos com uma breve apresentação de 30 minutos em que a direção afirmava sua proposta de reestruturação, que envolve o fechamento de 300 unidades – entre agências e postos de atendimento , e a extinção da função de caixa – o que pode levar todos os atuais ocupantes a cargos inferiores, com diminuição de salário".

Na ocasião, segundo a entidade, "o banco anunciou um Programa de Demissão Voluntária com a expectativa de desligar 5 mil funcionários".

Para a categoria, a reestruturação representa um "ataque ao banco" e o início do processo de privatização. "Bairros das capitais e até municípios inteiros ficarão sem agências, dificultando o acesso a inúmeros serviços prestados pelo banco, especialmente à população de baixa renda. O BB é hoje o maior banco público do país", ressaltou.