A Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM) está com inscrições abertas para o 40º processo seletivo de estágio forense da PGM e da Procuradoria da Câmara. Estudantes que estejam cursando o sétimo, oitavo ou nono ano da faculdade de Direito podem se candidatar às vagas até o próximo dia 12.

"Os estagiários vão auxiliar procuradores de áreas especializadas aqui da PGM como a tributária e a trabalhista, por exemplo. Além disso, eles serão demandados a redigir peças jurídicas, examinar autos e participar de audiências", detalhou o procurador-geral do Município, Daniel Bucar

"São experiências que por serem adquiridas na prática possibilitam um outro nível de conhecimento, deixando de ser apenas o cumprimento da grade curricular", acrescentou Bucar.

NOVOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Em decorrência das restrições impostas pela pandemia da covid-19, não haverá realização de exames presenciais. Assim, os critérios de seleção foram ajustados. A coordenação do estágio forense foi feita pelo Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município.

"Vamos considerar o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRa) dos estudantes, a nota atribuída à instituição pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e o selo 'OAB Recomenda'", explicou o procurador e diretor do Centro de Estudos, Rafael Oliveira.

CURSO ON-LINE



A PGM também realiza o curso online sobre 'A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos'. Ao todo, serão 23 aulas até julho, sempre às quintas-feiras, às 17h.



O curso é destinado aos residentes jurídicos da PGM, que podem interagir e acompanhar as aulas pela plataforma Zoom. Os integrantes da comunidade jurídica podem assistir às palestras no Instagram e no canal do Youtube da Procuradoria.

Procedimento da licitação – fases interna e externa; aspectos gerais do objeto da licitação – compras, obras serviços, serviços de engenharia, locações de imóveis e alienações, entre outros temas serão abordados.



A segunda aula do curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos acontece nesta quinta-feira (4 de fevereiro), e vai abordar o tema Abrangência Federativa e Normas Gerais.