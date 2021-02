Por O Dia

Publicado 06/02/2021

Após o anúncio de reajuste do auxílio-alimentação para professores e demais profissionais da Educação, o deputado estadual Renato Zaca (PRTB) começou a costurar apoio para beneficiar também servidores da área de Segurança Pública.

O parlamentar articula na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a aprovação de indicação legislativa, de sua autoria, que garante aumento do valor do benefício aos policiais militares, civis, bombeiros e policias penais da Seap. A sugestão foi apresentada em outubro de 2020.