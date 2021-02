Aprovação de indicação na Alerj abre caminho para a proposta ser enviada pelo governo Octacílio Barbosa

Publicado 05/02/2021 13:41 | Atualizado 05/02/2021 13:45

A idade limite para ingresso no quadro de oficiais administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro poderá ser ampliada. A Alerj aprovou, nesta quinta-feira, indicação para que o governo estadual envie ao Legislativo um projeto de lei permitindo entrada de praças com até 55 anos. Hoje, o limite é 44 anos, como prevê decreto-lei de 1976.

Segundo o autor da proposta, deputado Renato Zaca (PRTB), o objetivo da medida é evitar discriminação por idade nos Cursos de Habilitação aos Quadros de Oficiais Especialistas (QOE) e dos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) das corporações, além de evitar aposentadoria precoce dos militares.

O parlamentar argumentou ainda que fixar a idade limite de 44 anos pode levar o militar a ir para a inatividade ao cumprir os 30 anos de serviço, o que reduzirá o quadro de pessoal, diminuindo o efetivo das corporações, além de aumentar o déficit previdenciário.

“Isso obriga o Estado a contratar novos, aumentando custos”, justifica Renato Zaca.



Por ser competência do Executivo, a alteração no decreto depende de envio de proposta à Alerj acatando a alteração da idade limite dos quadros de oficiais militares. O projeto então deverá ser analisado pelo plenário.