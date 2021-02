Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:09

A Prefeitura de São Gonçalo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, dia 15, véspera de feriado da terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de Cinzas (17), o expediente será normal.



Os setores que prestam serviços essenciais no município continuarão funcionando. Os profissionais do Departamento de Conservação e Obras, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, manterão o expediente normal nos dias 15 e 16.



O governo municipal informou que a Secretaria de Saúde e Defesa Civil permanecerá trabalhando ao longo do período. Os postos de atendimento médico seguem com os serviços 24h por dia, exclusivamente nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento.

A Prefeitura de São Gonçalo proibiu a realização de concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos, inclusive atividades recreativas que apresentem características comuns a blocos de carnaval.