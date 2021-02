PGM recebe inscrições dos estudantes até o próximo dia 12 Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:28

Termina na próxima sexta-feira, dia 12, o prazo para inscrição no 40º processo seletivo de estágio forense da Procuradoria Geral do Município (PGM) e da Procuradoria da Câmara. As vagas são destinadas aos estudantes que estejam cursando o sétimo, oitavo ou nono ano da faculdade de Direito.



[email protected] e é gratuita. O edital com todas as regras para o processo seletivo está disponível no site da PGM. A inscrição pode ser realizada por meio do correio eletrônicoe é gratuita. O edital com todas as regras para o processo seletivo está disponível no site da PGM.

Publicidade

"Os estagiários vão auxiliar procuradores de áreas especializadas aqui da PGM como a tributária e a trabalhista, por exemplo. Além disso, eles também serão demandados a redigir peças jurídicas, examinar autos e participar de audiências", ressaltou o procurador-geral do Município do Rio, Daniel Bucar.

Toda a coordenação do estágio forense foi realizada pelo Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município, que já recebeu mais de 800 pedidos de inscrições para o estágio.

Publicidade

Por conta da pandemia da covid-19 e da impossibilidade de realização de exames presenciais, os critérios de admissão dos estagiários foram ajustados.



"Vamos considerar o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRa) dos estudantes, a nota atribuída à instituição pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e o selo 'OAB Recomenda'", explicou o procurador Rafael Oliveira, diretor do Centro de Estudos.