Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/02/2021 06:20

O pagamento do 13º salário de 2020 para 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município do Rio que ainda não receberam o abono é um dos assuntos que têm tomado as atenções do prefeito, sua equipe e vereadores. A cobrança do funcionalismo pelo depósito é diária. E, por enquanto, não há previsão de data, nem do calendário com as datas para o crédito.

O governo trabalha para divulgar um cronograma com prazos de pagamento, que pode vir de forma parcelada ou integral. O martelo, porém, ainda não foi batido.

Aliás, em reunião com o prefeito Eduardo Paes, na última segunda-feira, o vereador Jones Moura (PSD) perguntou a ele sobre o tema. Paes reafirmou o cenário de dificuldades, sem possibilidade de cravar uma data agora.

"Na conversa, ele apresentou diversas dificuldades, inclusive possibilidades para o pagamento. Pode ser integral, parcelado, seja em duas, três ou até chegando em até seis vezes, ou de pagar mês que vem. Foi uma conversa onde ele subjetivou. Ele passou que não tem ainda uma formatação, e foi incisivo de que hoje ele não tem condição de fechar a conta e dizer o que vai fazer", afirmou Moura.

A gestão anterior encerrou 2020 sem deixar recursos para a folha salarial de dezembro e sem pagar o 13º de todo o funcionalismo. Hoje, há 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas à espera do abono. E o governo municipal precisa de quase R$ 1 bilhão para fechar essa conta.