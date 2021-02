Paulo Guedes receberá, na quarta-feira, Cláudio Castro e integrantes do seu governo Washington Costa / Me

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/02/2021 06:30

O governador em exercício Cláudio Castro passará esses dias em Brasília, onde cumprirá uma agenda com parlamentares e ministros do governo Bolsonaro para tratar de temas prioritários: economia, Regime de Recuperação Fiscal e vacinação. Castro desembarca hoje na capital federal. "Acredito que será uma semana decisiva, principalmente para a questão do regime”, afirmou o governador interino.

A reforma tributária e o pacto federativo serão discutidos por Castro com senadores e deputados. E, amanhã, ele e integrantes de seu governo devem se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da adesão do Rio ao novo regime.

O chefe do Executivo se encontrará ainda com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello: “Vamos tratar da vacinação. O que o Rio pode fazer para colaborar com o plano nacional de

imunização”.

PAES TAMBÉM DESEMBARCA NA CAPITAL

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também marcará presença na capital federal essa semana. Paes participa hoje mesmo da cerimônia do lançamento do ‘Guia do Novo Prefeito + Brasil’, que será realizada no Palácio do Planalto.

O Guia é um conjunto de medidas para que os novos chefes dos governos municipais façam gestão dos primeiros 100 dias de mandato de maneira eficiente e responsável.