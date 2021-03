Funcionalismo municipal do Rio recebeu ontem os salários de fevereiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 07:00

No Município do Rio, o pagamento dos salários de funcionários ativos, aposentados e pensionistas foi feito ontem (sexta-feira, 5 de março). O governo, inclusive, já publicou calendário no Diário Oficial confirmando o 5º dia útil como prazo para os depósitos.

Ainda assim, a retomada da data antiga (2º dia útil) está nos planos da atual administração. O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, ressaltou essa intenção em suas redes sociais. Só não há prazo para isso acontecer.

"Estamos trabalhando para desfazer todos os erros da antiga gestão, mas não é possível arrumar tudo de uma vez. Esse é um ponto que queremos arrumar o quanto antes, mas não temos uma data correta ainda", disse.