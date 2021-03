Vice-presidente da República, Hamilton Mourão alertou para a situação fiscal do país Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:19 | Atualizado 10/03/2021 16:20

"Não resta dúvida que o segmento da segurança pública é um segmento extremamente importante, porque provê uma daquelas que são as necessidades básicas da nossa população", afirmou Mourão.



No entanto, o vice-presidente ressaltou que o momento exige esforço de todo o país e de todas as categorias.

"Da mesma forma que a gente reclama que não pode ter tratamento desigual, as pessoas têm que compreender a situação fiscal em que o governo se encontra. É um momento de crise que requer medidas onde todos têm que dar sua cota de sacrifício", afirmou.